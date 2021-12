“Pagliaccio | che vergogna!” GF Vip | è rivolta contro Alfonso Signorini | dopo la puntata è caos

(Di sabato 11 dicembre 2021)durante la diretta del GF Vip 6la furiosa lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che parlando di un’ipotetica unione tra Sophie e Gianmaria Antinolfi, ha parlato di ‘matrimonio tra comodini’, della mancanza di personalità dei due ma tirando in ballo la chirurgia estetica. “C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!” ha detto Soleil Sorge scatenando la risposta di Sophie: “Dai Sole non farmi ridere troppo cheperdo l’espressione”. “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”, ha detto l’inflencer scatenando la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Non mi sento offesa perché tanto ho rifatto solo il seno e qui c’è il chirurgo che può dirlo. Anche se io mi fossi rifatta tutta, sono problemi miei”. GF ...

Advertising

EnricoLeoni6 : @piersileri La tua credibilità è infinitamente inferiore a quella di un secchio di diarrea che si spaccia per ciocc… - satyricus2 : @2ca95432af614d3 @DAVIDPARENZO Bravo ora mettici un po’ più di tabacco in quello che ti fumi…pupazzo pagliaccio…???????????????????????????? - scipionegobbo : @SkySport Che pagliaccio ?? ?? ?? - Desmomarkisback : @francesco_giua Cambia la bio che l’unico pagliaccio sei tu - taekosmos_ : @roxoxywskykook che ridere mamma mia un pagliaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Pagliaccio che

... ladri,. Tu guadagni miliardi', hanno iniziato a gridargli fino a costringerlo ad andarsene su consiglio della polizia intervenuta sul posto. Un modo di comunicare, questo,i ...... per andare il più possibile sulla scena mondiale, per creare la sensazione di essere alla guida di una nazionenon vuole identificarsi con quelBoris Johnson ". La professoressa Wind ...Ridi per favore. Dai, anche voi, ridete per favore. Siate un po' pagliacci. Abbiamo bisogno di scambiarci energia psichica positiva. Non tanto per ...Il giovane chef Giulio Gigli, dopo una lunga esperienza al Disfrutar di Barcellona, ha aperto nella sua terra il ristorante Une, investendo tutto sulle sue ...