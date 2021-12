Mancini | «Italia squadra eccellente Ma se non andiamo ai Mondiali…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato dei Mondiali del 2022 in Qatar: le sue dichiarazioni Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato dei Mondiali del 2022 in Qatar. Le sue dichiarazioni ai microfoni de L’Equipe. MONDIALI – «Abbiamo avuto tante occasioni di qualificarci prima, solo che i dettagli che prima ci giravano a favore ci sono girati contro. Abbiamo dominato le due partite con la Svizzera, ma non ne abbiamo vinto nemmeno una. Peccato, però ormai è successo. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al futuro. Sappiamo di avere le qualità per vincere e ci riusciremo. Analogie col 2018? Dissi ai ragazzi che ci sono momenti in cui le cose vanno male e altri in cui vanno bene: fa parte dello sport. In Nazionale, se non vai a un Mondiale, devi aspettare quattro ...