Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2021: Verstappen in pole davanti a Hamilton! Sainz 5°, Leclerc 7° (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per il Gran Premio di domani. La lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen entra nel vivo: i due atleti sono appaiati in classifica generale e si stanno contendendo il titolo iridato. Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi. L’olandese ha firmato un giro spettacolare nel primo tentativo, sfruttando anche la scia del compagno di squadra Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha dato un segnale importante e ha preceduto Lewis Hamilton di 0.371: sarà subito un ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono dati battaglia per la conquista dellaposition e si è definita ladiper il Gran Premio di domani. La lotta tra Lewis Hamilton e Maxentra nel vivo: i due atleti sono appaiati in classifica generale e si stanno contendendo il titolo iridato. Maxha conquistato laposition del GP di Abu. L’olandese ha firmato un giro spettacolare nel primo tentativo, sfruttando anche la scia del compagno di squadra Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha dato un segnale importante e ha preceduto Lewis Hamilton di 0.371: sarà subito un ...

