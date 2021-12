F1, Lando Norris: “Non so come ho fatto a completare questo giro” (Di sabato 11 dicembre 2021) Lando Norris completa al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2021. Il britannico completa un giro quasi perfetto che gli permette di abbattere il messicano Sergio Perez, quarto in Q3. Il portacolori della Mercedes scatterà domani dalla seconda fila dello schieramento alle spalle del connazionale Lewis Hamilton (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente secondo e primo dopo le qualifiche. L’alfiere del marchio di Woking ha commentato alla stampa: “Non so come ho fatto a completare questo giro. Il primo tentativo è stato ottimo, il secondo è stato perfetto e sono stato più pulito. Il terzo posto è sorprendente, sono onesto”. Il teammate dell’australiano Daniel Ricciardo ha ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)completa al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2021. Il britannico completa unquasi perfetto che gli permette di abbattere il messicano Sergio Perez, quarto in Q3. Il portacolori della Mercedes scatterà domani dalla seconda fila dello schieramento alle spalle del connazionale Lewis Hamilton (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente secondo e primo dopo le qualifiche. L’alfiere del marchio di Woking ha commentato alla stampa: “Non soho. Il primo tentativo è stato ottimo, il secondo è stato perfetto e sono stato più pulito. Il terzo posto è sorprendente, sono onesto”. Il teammate dell’australiano Daniel Ricciardo ha ...

