Canone Rai 2022, come chiedere l’esenzione e chi può fare domanda: requisiti, scadenza e moduli (Di sabato 11 dicembre 2021) Il nuovo anno si avvicina e chi ha i requisiti può richiedere l’esenzione del Canone Rai 2022. Ma chi può fare domanda, qual è la data di scadenza e i moduli da compilare? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili, così da non farvi trovare ‘impreparati’. Canone Rai 2022: come richiedere l’esenzione e chi può fare domanda, quali sono i requisiti come ogni anno chi ha una televisione (anche se non funziona) deve pagare il nuovo Canone, circa 90 euro annuali che vengono addebitati direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. C’è chi, però, è esente e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Il nuovo anno si avvicina e chi ha ipuò ridelRai. Ma chi può, qual è la data die ida compilare? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili, così da non farvi trovare ‘impreparati’.Rairie chi può, quali sono iogni anno chi ha una televisione (anche se non funziona) deve pagare il nuovo, circa 90 euro annuali che vengono addebitati direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. C’è chi, però, è esente e ...

