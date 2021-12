(Di sabato 11 dicembre 2021) Esattamente 20 anni fa il Tribunale di Roma mise fine alla vertenza intentata da AlCarrisi contro, la causa perpiù famosa nella storia della musica pop. “Una controversia caratterizzata da dettagli oscuri e colpi di scena enigmatici e terminata in maniera strabiliante. – racconta il direttore d’orchestra Vince Tempera – Nessuno ha mai avvertito la necessità di approfondire un aspetto fondamentale:lo del ruolo esercitato nella vicenda dalla”. La storia che impose il confronto tra il brano trionfante del re del pop Will You Be There e il fino ad allora sconosciuto I cigni di Balaka della coppia Al& Romina, secondo il celebre compositore, fu manovrata almeno in parte dalla criminalità organizzata. “I dischi di Al ...

Advertising

HuffPostItalia : Al Bano vs Michael Jackson: quel plagio in odore di mafia -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Michael

...nei confronti diJackson dal nostro Albano Carrisi per la somiglianza della sua canzone "I cigni di Balaka" con "Will You Be There". "I cigni di Balaka" è un brano interpretato da Ale ...Se la prima scena fosse Alche nasce, come sarebbe? "In guerra, a Cellino San Marco, in una ... E vinse? "Lasciai perdere, perché ingaggiai il loro avvocato per fare causa aJackson: Will ...Vent'anni fa i giudici romani e milanesi dettero torto al cantautore pugliese nella causa per contraffazione più famosa nella storia della musica pop. Secondo il maestro Vince Tempera ci fu lo zampino ...Tres adolescentes quedaron captados en cámara al ingresar en las instalaciones sanitarias del Fashion District en Filadelfia para presuntamente agredir a un adulto mayor, de 70 años. El incidente se r ...