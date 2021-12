Agrigento, esplode una bombola di gas e crolla una palazzina: almeno 12 persone sotto le macerie – I video (Di sabato 11 dicembre 2021) Una bombola di gas è esplosa in una palazzina a Ravanusa, in provincia di Agrigento, e l’edificio di quattro piani è collassato. L’esplosione ha coinvolto almeno altre due palazzine. sotto le macerie ci sarebbero almeno dodici persone disperse, tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. L’incendio sprigionato dopo l’esplosione, intorno alle 20.30 di oggi, sabato 11 dicembre, non è stato ancora spento. Quando sono le 23.50, i vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata sono ancora al lavoro per domare le fiamme che si sono sviluppate dal palazzo. Dopo un primo intervento sul rogo, i pompieri hanno cominciato a cercare le persone rimaste intrappolate sotto le ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi gas è esplosa in unaa Ravanusa, in provincia di, e l’edificio di quattro piani è collassato. L’esplosione ha coinvoltoaltre due palazzine.leci sarebberododicidisperse, tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. L’incendio sprigionato dopo l’esplosione, intorno alle 20.30 di oggi, sabato 11 dicembre, non è stato ancora spento. Quando sono le 23.50, i vigili del fuoco di Canicattì,e Licata sono ancora al lavoro per domare le fiamme che si sono sviluppate dal palazzo. Dopo un primo intervento sul rogo, i pompieri hanno cominciato a cercare lerimaste intrappolatele ...

Advertising

Adnkronos : Crolla una palazzina a #Ravanusa in provincia di #Agrigento: 8 dispersi. #ultimora - Adnkronos : Crollo palazzina a #Ravanusa, salgono a dodici i dispersi. #Agrigento - AsicWatcher : RT @bisagnino: Agrigento, esplode tubatura metanodotto: crolla palazzina, 12 dispersi. Capoluogo in bancarotta per accoglienza immigrati ht… - MagaMagaoz : RT @Adnkronos: Crollo palazzina a #Ravanusa, salgono a dodici i dispersi. #Agrigento - bisagnino : Agrigento, esplode tubatura metanodotto: crolla palazzina, 12 dispersi. Capoluogo in bancarotta per accoglienza imm… -