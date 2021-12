Von der Leyen | Omicron corre in Europa | serve vaccinarsi

Advertising

"La variante Omicron è va veloce, è presente in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen nelle dichiarazioni congiunte con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz sottolineando come contro Omicron "serva vaccinarsi e provvedere al booster". Nell'incontro con Scholz la lotta al ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen in una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sul dossier Ucraina Scholz ha spiegato che "è chiaro" che in caso ...Ancora in mezzo a pandemia, c'e' tempo per condurre negoziato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 dic - 'Siamo ancora in mezzo alla pandemia e le regole di bilancio sono sospese, abbiamo il ...BRUXELLES - "Con la Russia vogliamo una de-escalation" ma "le minacce alla sovranità dei singoli Paesi non possono essere tollerate" e in tal caso l'Ue "valuterà nuove sanzioni". Lo ha detto la presid ...