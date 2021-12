Vaccini, il report: 244mila prime dosi negli ultimi 7 giorni. Restano più persone “scoperte” tra i 60enni che tra i 20enni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ritmo della campagna vaccinale torna sui livelli di inizio estate, con una media nell’ultima settimana di 458mila somministrazioni al giorno. In sette giorni i Vaccini inoculati sono stati 3.210.043, la scorsa settimana erano stati 2.668.228. A trascinare le vaccinazioni sono le terze dosi: sono stati superati i 10 milioni di booster somministrati, come ha sottolineato il ministro della salute, Roberto Speranza. I numeri delle prime dosi, quindi dei nuovi vaccinati, Restano bassi ma in leggera crescita: negli ultimi sette giorni sono stati 244.302 gli italiani che hanno fatto la prima somministrazione, circa 10mila in più rispetto alla settimana scorsa (232mila) e oltre 100mila in più delle due precedenti settimane (quando furono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ritmo della campagna vaccinale torna sui livelli di inizio estate, con una media nell’ultima settimana di 458mila somministrazioni al giorno. In setteinoculati sono stati 3.210.043, la scorsa settimana erano stati 2.668.228. A trascinare le vaccinazioni sono le terze: sono stati superati i 10 milioni di booster somministrati, come ha sottolineato il ministro della salute, Roberto Speranza. I numeri delle, quindi dei nuovi vaccinati,bassi ma in leggera crescita:settesono stati 244.302 gli italiani che hanno fatto la prima somministrazione, circa 10mila in più rispetto alla settimana scorsa (232mila) e oltre 100mila in più delle due precedenti settimane (quando furono ...

