Uomini e Donne, Gemma torna in studio, Tina: "Neanche il Covid l'ha fermata" (Di venerdì 10 dicembre 2021) In onda oggi l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Dopo essere stata assente dallo studio a causa della propria positività al Covid, Gemma è tornata in studio. Neanche ha fatto il proprio ingresso in studio, che Tina Cipollari l'ha attaccata fin da subito. La dama torinese ha infatti intrapreso una conoscenza – per ora … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

