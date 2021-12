Un professore, i fan si scatenano contro la Rai con l’accusa di censura (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un professore è una delle fiction di RaiUno che sta riscuotendo più successo. Merito anche dei temi che stanno alla base della serie: il racconto della formazione e della crescita, sia scolastica che umana, di un gruppo di adolescenti guidati dal professor Dante, interpretato da Alessandro Gassmann. Ed è forse anche per questo che il pubblico ha sollevato diverse critiche sulla puntata andata in onda il 9 dicembre, arrivando ad accusare la Rai di censura. L’episodio in questione vede protagonisti due ragazzi: da una parte Simone, dichiaratamente gay e innamorato di Manuel. Dall’altra proprio quest’ultimo che, se fino a questo momento è sembrato scontroso e omofobo, in questa puntata capisce di essere attratto dal compagno di classe, nonostante ciò gli causi molta confusione. Nel corso della puntata, tra i due scatta un bacio, seguito ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Unè una delle fiction di RaiUno che sta riscuotendo più successo. Merito anche dei temi che stanno alla base della serie: il racconto della formazione e della crescita, sia scolastica che umana, di un gruppo di adolescenti guidati dal professor Dante, interpretato da Alessandro Gassmann. Ed è forse anche per questo che il pubblico ha sollevato diverse critiche sulla puntata andata in onda il 9 dicembre, arrivando ad accusare la Rai di. L’episodio in questione vede protagonisti due ragazzi: da una parte Simone, dichiaratamente gay e innamorato di Manuel. Dall’altra proprio quest’ultimo che, se fino a questo momento è sembrato sso e omofobo, in questa puntata capisce di essere attratto dal compagno di classe, nonostante ciò gli causi molta confusione. Nel corso della puntata, tra i due scatta un bacio, seguito ...

i945hrry : vi prego qualche anno fa ho letto una fan fiction che si chiama professore voglio te - rainboyfriends : RT @Rossella9191: #unprofessore #rai1 #censura Un Professore: i fan della serie tv delusi per la censura della Rai - Rossella9191 : #unprofessore #rai1 #censura Un Professore: i fan della serie tv delusi per la censura della Rai - alexandradevinc : Censura o la scelta di non mostrare tutto subito? Ho cercato di fare il punto e di capire il perchè della delusione… - DianaSiniscalc2 : RT @imironicc: Le dirette degli attori con i fan sono estremamente imbarazzanti e vergognose, soprattutto se questi pseudo fan chiamano gli… -