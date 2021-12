Titoli Stato: rendimenti in rialzo in asta 6 mld Bot a 12 mesi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - rendimenti in rialzo nell'asta con cui il Tesoro ha collocato 6 miliardi di Bot a dodici mesi: il tasso medio è passato a -0,467% con un aumento di 7 punti rispetto alla precedente emissione dello scorso 10 novembre. La domanda è stata pari a 7,742 miliardi di euro con un rapporto di copertura di 1,29. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) -innell'con cui il Tesoro ha collocato 6 miliardi di Bot a dodici: il tasso medio è passato a -0,467% con un aumento di 7 punti rispetto alla precedente emissione dello scorso 10 novembre. La domanda è stata pari a 7,742 miliardi di euro con un rapporto di copertura di 1,29.

