The Game Awards 2021 | Annunci e Trailer

Da poche ore si è conclusa l'edizione 2021 dei The Game Awards, a seguire vi riportiamo tutti gli Annunci e Trailer mostrati durante l'evento. Prima di iniziare, avete già saputo dei Vincitori dei The Game Awards 2021? Annunciato nel 2017, Tunic è tornato a mostrarsi con una data di uscita, fissata per il 16 Marzo 2022 su PC e Xbox. Gearbox Software e Blackbird Interactive mostrano il loro Homeworld 3, con uscita fissata per la fine del 2022 su PC Steam ed Epic Games Store. Il titolo riprenderà gli eventi narrati nel precedente episodio, proponendo delle battaglie spaziali migliorate grazie a maggiori dimensioni dell amappa ed effetti vari. L'esperienza sarà sempre quella di un RTS tattico ma con una campagna ...

