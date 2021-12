The Ferragnez, dalla cac*a di Fedez ai pattini di Leone. Manca quel voyeurismo un po’ scopofilo e inconscio che spinge a sbirciare i canali social (altrui) (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è un discorso riguardante la verità in scena che rispetto a The Ferragnez si potrebbe e dovrebbe fare. Cioè quell’idea che seguendo la serie Amazon su Chiara Ferragni, Fedez, Leone, dog and family, staremmo osservando uno squarcio di realtà potenziata (loro). Prendiamo l’attimo, montato abilmente, come scheggia apparentemente impazzita e marrone, in cui Fedez torna da Sanremo e arriva nella casa sul Lago di Como dove Chiara, le sue sorelle, i cognati, suoceri e suocere, stanno passando insieme un weekend prenatalizio. Fedez entra in casa e appena vede la moglie dice: “Devo fare la cacca”. Il fatto che un essere umano abbia necessità ad andare di corpo, magari dopo un lungo viaggio, e dopo una serie di vincoli draconiani d’appoggio nelle toilette sanremesi, è sì un’osservazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è un discorso riguardante la verità in scena che rispetto a Thesi potrebbe e dovrebbe fare. Cioèl’idea che seguendo la serie Amazon su Chiara Ferragni,, dog and family, staremmo osservando uno squarcio di realtà potenziata (loro). Prendiamo l’attimo, montato abilmente, come scheggia apparentemente impazzita e marrone, in cuitorna da Sanremo e arriva nella casa sul Lago di Como dove Chiara, le sue sorelle, i cognati, suoceri e suocere, stanno passando insieme un weekend prenatalizio.entra in casa e appena vede la moglie dice: “Devo fare la cacca”. Il fatto che un essere umano abbia necessità ad andare di corpo, magari dopo un lungo viaggio, e dopo una serie di vincoli draconiani d’appoggio nelle toilette sanremesi, è sì un’osservazione ...

