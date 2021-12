Stupro di gruppo al centro di accoglienza degli orrori: sei immigrati in manette (Di venerdì 10 dicembre 2021) Agrigento, 10 dic — Torna tristemente a far parlare di sé il «centro di accoglienza degli orrori» Villa Sikania di Siculiana, Agrigento, dove sei immigrati sono finiti in manette per Stupro di gruppo e sequestro di persona ai danni di altri ospiti della struttura, tutti minorenni. Lo riferisce il Giornale di Sicilia. Il Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle (Agrigento) ha posto in stato di fermo un cittadino egiziano maggiorenne e altri cinque cittadini egiziani minorenni per questi reati. Gli stupri sarebbero avvenuti all’interno del centro di accoglienza e i presunti colpevoli sono stati denunciati alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e dei Minorenni di Palermo. Un luogo dove non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Agrigento, 10 dic — Torna tristemente a far parlare di sé il «di» Villa Sikania di Siculiana, Agrigento, dove seisono finiti inperdie sequestro di persona ai danni di altri ospiti della struttura, tutti minorenni. Lo riferisce il Giornale di Sicilia. Il Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle (Agrigento) ha posto in stato di fermo un cittadino egiziano maggiorenne e altri cinque cittadini egiziani minorenni per questi reati. Gli stupri sarebbero avvenuti all’interno deldie i presunti colpevoli sono stati denunciati alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e dei Minorenni di Palermo. Un luogo dove non ...

