Serie B | Cremonese-Crotone 3-2 | ancora una sconfitta per i rossoblù

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Finisce 3-2, con Fagioli, Strizzolo e Zanimacchia che siglano le reti della vittoria. Era un match fondamentale per entrambe le compagini, sebbene versino in situazioni di classifica ben diverse. La squadra di casa ottiene tre punti importantissimi e continua la corsa ai playoff, puntando sempre di più alla parte alta della classifica. Per ilarriva la quintaconsecutiva, con la situazione in classifica che si fa sempre più difficile. Il primo tempo diSubito offensivo ilche riesce a eludere la pressione fuori tempo dellae Benali, dopo uno scambio con Molina, riesce a servire Sala, che pesca sul primo palo Maric: è l’1-0 ospite. La squadra di Pecchia prova a prendere campo ...

La gara in programma venerdì 10 dicembre alle ore 18:00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.