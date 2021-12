Selvaggia Lucarelli: “Carolyn è stata sgarbata con me” e confessa una strana aria (Di venerdì 10 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle sembra non divertirsi più come prima. A Oggi è un altro giorno, soprattutto dopo la discussione con Carolyn Smith, confessa di avvertire una strana aria. Morgan è esterno alla giuria, non è un suo collega, con Carolyn Smith invece c’è un rapporto che prosegue da 6 anni e le è dispiaciuta la sua reazione. “Carolyn mi ha sorpreso con la sua reazione. Siamo in giuria da sei anni; lei è l’unica ballerina ed ex insegnante ecc, sa bene che noi tutti non abbiamo la sua storia, che facciamo altre cose, ma più volte Carolyn è stata criticata e soprattutto da parte di Zazzaroni, che si lancia di più nel giudizio… ma mai gli ha detto che è un tecnico e che non la deve contraddire”. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021)a Ballando con le Stelle sembra non divertirsi più come prima. A Oggi è un altro giorno, soprattutto dopo la discussione conSmith,di avvertire una. Morgan è esterno alla giuria, non è un suo collega, conSmith invece c’è un rapporto che prosegue da 6 anni e le è dispiaciuta la sua reazione. “mi ha sorpreso con la sua reazione. Siamo in giuria da sei anni; lei è l’unica ballerina ed ex insegnante ecc, sa bene che noi tutti non abbiamo la sua storia, che facciamo altre cose, ma più voltecriticata e soprattutto da parte di Zazzaroni, che si lancia di più nel giudizio… ma mai gli ha detto che è un tecnico e che non la deve contraddire”. ...

