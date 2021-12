Segregata in casa, violentata e torturata a Civitavecchia: arrestato il compagno, convivevano da pochi giorni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Incubo per una 36enne di Civitavecchia, vittima di orribili torture e sevizie da parte del compagno con cui era andata a convivere da pochi giorni. L’uomo l’ha reclusa in casa e l’ha violentata, torturandola con metodi tremendi. Dopo la fuga, la donna è riuscita a farlo arrestare. torturata dal compagno 39enne: tre giorni di terrore per una donna Secondo quanto riportato, sono stati tre giorni di puro terrore per una donna della provincia di Roma. Tutto sarebbe iniziato pochissimi giorni dopo essere andata a convivere col compagno, un 39enne attualmente agli arresti e in carcere. La donna sarebbe stata Segregata in casa: legata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Incubo per una 36enne di, vittima di orribili torture e sevizie da parte delcon cui era andata a convivere da. L’uomo l’ha reclusa ine l’ha, torturandola con metodi tremendi. Dopo la fuga, la donna è riuscita a farlo arrestare.dal39enne: tredi terrore per una donna Secondo quanto riportato, sono stati tredi puro terrore per una donna della provincia di Roma. Tutto sarebbe iniziatossimidopo essere andata a convivere col, un 39enne attualmente agli arresti e in carcere. La donna sarebbe statain: legata ...

