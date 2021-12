Sci alpino, la start list del superg femminile di Sankt Moritz 2021: orari, pettorali e italiane in gara (Di venerdì 10 dicembre 2021) La start list del superg femminile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Sankt Moritz, in Svizzera. I pettorali di partenza, le azzurre in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 10:30 di sabato 11 dicembre. L’Italia si presenterà al via con ben 9 atlete. Con il pettorale 1 Francesca Marsaglia, 3 Elena Curtoni, 5 Federica Brignone, 11 Marta Bassino, 17 Sofia Goggia, 24 Nicol Delago, 38 Roberta Melesi, 42 Karoline Pichler, 46 Nadia Delago. DI SEGUITO, LA start list COMPLETA: 1 297702 1990 ITA MARSAGLIA Francesca Salomon2 516219 1992 SUI NUFER Priska Dynastar3 297910 1991 ITA CURTONI Elena Head4 56198 1994 AUT SCHEYER Christine Head5 297601 1990 ITA BRIGNONE ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladeldella tappa di Coppa del Mondo di sci, in Svizzera. Idi partenza, le azzurre ine glidi riferimento. Appuntamento alle ore 10:30 di sabato 11 dicembre. L’Italia si presenterà al via con ben 9 atlete. Con il pettorale 1 Francesca Marsaglia, 3 Elena Curtoni, 5 Federica Brignone, 11 Marta Bassino, 17 Sofia Goggia, 24 Nicol Delago, 38 Roberta Melesi, 42 Karoline Pichler, 46 Nadia Delago. DI SEGUITO, LACOMPLETA: 1 297702 1990 ITA MARSAGLIA Francesca Salomon2 516219 1992 SUI NUFER Priska Dynastar3 297910 1991 ITA CURTONI Elena Head4 56198 1994 AUT SCHEYER Christine Head5 297601 1990 ITA BRIGNONE ...

