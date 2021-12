Sanità | mobilità | edilizia agevolata | l’ok della Pisana per una Legge di Bilancio in favore dei più fragili

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La Giunta regionale del Lazio ha approvato ilprevisionale 2022-24 e ladi Stabilità 2022. Le due Proposte divengono trasmesse al Consiglio per l’esame e l’approvazione. La manovra di2022-2024, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, ammonta complessivamente a circa 3,57 miliardi di euro per l’anno 2022, 3,54 miliardi di euro per l’anno 2023 e 3,47 per l’anno 2024, per la parte libera. Mentre, considerando anche le risorse vincolate, ci si attesta a circa 17,8 miliardi di euro per l’anno 2022, 17,3 miliardi di euro per l’anno 2023 e 16,9 per l’anno 2024. “Nonostante le difficoltà dovute alla crisi economica generata dal Covid in questi due anni e ai rilievi posti dalla Corte dei Conti in merito all’incremento delle risorse accantonate, ai quali la Regione si sta ...