Salvini ad Atreju | «Entrerei in un governo Meloni Più cercano di farci litigare | più ci vogliamo bene» video

«Certamente firmerò la petizione di FdI sul presidenzialismo». Dopo aver incassato l'appoggio di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni ha ottenuto stasera anche quello di Matteo Salvini, ospite di Atreju nello spazio dedicato alle interviste dei leader. «Ecco a voi un leader a cui siamo molto legati, è qui con noi ogni anno. Diamo un gran benvenuto a Salvini, un grande habituè della nostra manifestazione», ha detto Meloni, presentando l'incontro nel quale a fare le domande è stato Gianni Minoli. Un saluto caloroso ricambiato dal leader della Lega, che ha ricordato come «c'è un tentativo dei giornalisti di allontanarci e dividerci, ma io e Giorgia siamo uniti. Più i giornalisti ci vogliono far litigare, più ci vogliamo bene».

