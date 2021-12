Sale ancora l'incidenza, ma l'Rt è in calo. Dati Iss: 'Ricoveri in aumento' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cala l'Rt, Sale l'incidenza, Ricoveri e terapie intensive ancora in aumento . Sono i Dati del monitoraggio Iss - Ministero della Salute, all'esame questa mattina della cabina di regia del governo: ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cala l'Rt,l'e terapie intensivein. Sono idel monitoraggio Iss - Ministero della Salute, all'esame questa mattina della cabina di regia del governo: ...

Advertising

tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Sale l'incidenza dei casi a livello nazionale: 176 per 100mila abitanti. L'Rt è a 1,18. E' quanto emerge dal monitoraggio… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sale l'incidenza dei casi a livello nazionale: 176 per 100mila abitanti. L'Rt è a 1,18. E' quanto emerge dal monitoraggio… - _Valealizzi_ : RT @Soulblavk0: comunque ancora ripenso alla scena del coming out di simone con la madre che era letteralmente ciò che stavo veramente aspe… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Sale l'incidenza dei casi a livello nazionale: 176 per 100mila abitanti. L'Rt è a 1,18. E' quant… - AcerboLivio : New Post: Covid: aumentano ancora i ricoveri. Il tasso di positività sale al 2,6%. I DATI – Sky TG24 -