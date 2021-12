Mauro, in radio si vantava di andare al supermercato e fare “l’untore”. Finisce in terapia intensiva (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si vantava di fare l’untore girando per i supermercati con la febbre. L’epilogo non è dei più felici per Mauro da Mantova, presenza fissa di una nota trasmissione radiofonica. Scherzare con la sorte non è mai un’idea felice. Farlo con un virus come il Covid lo è ancora meno. Mauro da Mantova – presenza seriale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sidigirando per i supermercati con la febbre. L’epilogo non è dei più felici perda Mantova, presenza fissa di una nota trasmissionefonica. Scherzare con la sorte non è mai un’idea felice. Farlo con un virus come il Covid lo è ancora meno.da Mantova – presenza seriale L'articolo proviene da Leggilo.org.

