Mattarella | “Lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in libertà Dinamismo del mondo non può avere confini e deve essere accogliente”

"Siamo Lietissimi che Zaki sia tornato in libertà". Così Sergio Mattarella intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Enna. Spiegando l'origine del nome dell'università, Kore, il presidente della Repubblica ha parlato di "Dinamismo" che è stato "ben rappresentato dal rappresentante degli studenti". Arrivato su un barcone otto anni fa, tra i tanti migranti che lasciano la loro terra affrontando una pericolosa traversata via mare, Remon Karam, 22 anni, è stato infatti l'unico giovane a parlare durante la cerimonia. Il Dinamismo, ha spiegato ancora il Capo dello Stato, "di avere il coraggio di mettersi in viaggio a 14 anni superando quel mare che è stato sempre il mare dell'unione tra civiltà"

