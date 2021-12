Manuel ammette i suoi errori e ritorna da Lulù: “La cosa più bella è che sei ancora qui” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Galeotto fu il ‘massaggio altruistico’, perché dopo aver detto che lo fa stare male fisicamente, che si dissocia da lei, ed averla nominata e mandata ripetutamente a quel paese, Manuel Bortuzzo ieri si è riavvicinato a Lulù Selassié. I due mentre erano a letto insieme si sono fatti delle confidenze. Bortuzzo ha anche ammesso di aver fatto degli errori. “Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui. Guarda che non è scontato o normale. Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Galeotto fu il ‘massaggio altruistico’, perché dopo aver detto che lo fa stare male fisicamente, che si dissocia da lei, ed averla nominata e mandata ripetutamente a quel paese,Bortuzzo ieri si è riavvicinato aSelassié. I due mentre erano a letto insieme si sono fatti delle confidenze. Bortuzzo ha anche ammesso di aver fatto degli. “Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse lapiùè che nonostante tutto tu seiqui. Guarda che non è scontato o normale. Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che ...

exrthlingoddity : per me non è tanto il bacio ma sono gli attimi in cui manuel guarda simone, pensa, realizza quello che prova davver… - shadesofniky : RT @lattedimxndorla: manuel che ammette di aver bisogno di aiuto io lo chiamo character development???? #unprofessore - lattedimxndorla : manuel che ammette di aver bisogno di aiuto io lo chiamo character development???? #unprofessore - voglioilnulla : RT @louivser: manuel che ammette di aver sbagliato a lulu ora che ha visto che è amata mm, lulu meriti moolto meglio #gfvip - Ladyiceandfire8 : RT @louivser: manuel che ammette di aver sbagliato a lulu ora che ha visto che è amata mm, lulu meriti moolto meglio #gfvip -