Luisa Merloni | chi è l’attrice ospite di Propaganda Live

Leggi su ck12

(Di venerdì 10 dicembre 2021)sarà una delle ospiti di questa sera, venerdì 10 dicembre, diecco dove ha recitato. Questa sera saràal talk satirico politico “”,. Il programma di La7condotto da Diego Bianchi, torna questa sera in prima serata per una nuova puntata. E tra ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro ci saràfarà un nuovo monologo su vari temi attuali. (CLICCA QUI per vedere il programma in streaming) POTREBBE INTERESSARTI: Biografia di Antonio D’Amico: che fine ha fatto l’ex compagno di Versace?(fonte: Twitter) Chi è ...