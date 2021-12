L’app Google Home si aggiorna e diventa un telecomando per i device Android TV (Di venerdì 10 dicembre 2021) Con la versione 2.47.1.10 l'applicazione Google Home introduce nuove opzioni e diventa un po' più completa. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 10 dicembre 2021) Con la versione 2.47.1.10 l'applicazioneintroduce nuove opzioni eun po' più completa. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : L’app Google Home si aggiorna e diventa un telecomando per i device Android TV - natural_rem : La migliore medicina contro dolore e #ansia ? L'attività fisica, ne parliamo nell'app #rimedinaturali Android… - Ftbnews24 : ?? #Milan, Pioli sorride: Leao e Giroud puntano il Napoli #Napoli #NapoliAtalanta #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Cavani: tre nomi per l’at… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #NapoliAtalanta #Spezia, non sono l’Inter su Maggiore: corsa a 5 in Serie A ?? Scarica l’App gr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Google L'app Google Home riceve una novità per il telecomando Android TV Androidworld