L' agente di Luperto | ' Non so se gioca Napoli | attento all' Empoli'

A Radio Marte è intervenuto Diego Nappi,tra gli altri di Sebastiano: "giocherà domenica? Non lo so perché Andreazzoli dà la formazione quasi allo scadere ma chiunque giocherà ..., parla l'CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieA Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Diego Nappi, agente tra gli altri di Sebastiano Luperto ...“Luperto giocherà domenica? Non lo so perché Andreazzoli dà la formazione quasi allo scadere ma chiunque giocherà farà una bella partita. Il Napoli contro l’Atalanta e il Leicester ha mostrato di esse ...