La nuova serie Netflix di Mike Flanagan prende forma: il cast di The Fall of the House of Usher (Di venerdì 10 dicembre 2021) La nuova serie Netflix di Mike Flanagan dopo i successi di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass sta per entrare in produzione. Il prolifico autore e showrunner, che si è imposto col suo genere nel catalogo di Netflix conquistando un contratto di esclusiva per la creazione di contenuti originali, ha appena annunciato di aver aggiunto diversi nuovi volti al cast del suo prossimo progetto. La nuova serie Netflix di Mike Flanagan si intitola The Fall of the House of Usher: lo showrunner ha dato il benvenuto a Carla Gugino, Mark Hamill, Frank Langella, Mary McDonnell e Carl Lumbly in ...

