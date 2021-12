Il Time elegge l’atleta dell’anno | è la ginnasta Simone Biles

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Laè stata eletta atleta del 2021 dalla celebre rivista Ph. Credit:per il. Laamericana, che alla vigilia dei Giochi di Tokyo era chiamata a vincere tutto il possibile ha vinto fuori dalla pedana. Laha avuto il coraggio di fermarsi e di mostrare al mondo intero le sue debolezze. A Tokyo è stata fermata, letteralmente paralizzata, dai twisties, blocchi che le hanno causato scompensi d’equilibrio.ha scoperchiato un vaso di Pandora enorme, ha parlato dei problemi d’ansia, di salute mentale e di tutte le pressioni che subiscono gli atleti. With the eyes of the world upon her, @...