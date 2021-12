Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo cambia idea su Lulù: «Non mi sei affatto indifferente» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è sempre più incoerente nei confronti di Lulù Selassié; dopo aver litigato furiosamente con la Principessa etiope, il giovane nuotatore le ha fatto un massaggio molto hot e nelle scorse ore – nonostante l’abbia nominata diverse volte – si è riavvicinato alla sua coinquilina, confondendole le idee ancora di... Leggi su donnapop (Di venerdì 10 dicembre 2021) AlVip,è sempre più incoerente nei confronti diSelassié; dopo aver litigato furiosamente con la Principessa etiope, il giovane nuotatore le ha fatto un massaggio molto hot e nelle scorse ore – nonostante l’abbia nominata diverse volte – si è riavvicinato alla sua coinquilina, confondendole le idee ancora di...

