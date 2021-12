Giulio Regeni, da Pif ad Accorsi serata dedicata alla ricerca di un giusto processo. Interverrà anche Liliana Segre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pif, Fabio Fazio, Stefano Accorsi, Ascanio Celestini, Teresa Mannino. Sono solo alcuni degli ospiti della serata dedicata alla ricerca di un giusto processo per Giulio Regeni. Grazie ad un’idea e all’organizzazione della casa di produzione cinematografica Groenlandia (Il primo re, Veloce come il vento, Smetto quando voglio) venerdì 10 dicembre alle 21 presso il teatro Duse di Genova si svolgerà un importante incontro dedicato al ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso a Il Cairo nel gennaio del 2016. Una grande chiamata collettiva per rilanciare la ricerca della verità e per far ripartire un processo cancellato lo scorso ottobre 2021, ora in attesa che il gup notifichi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pif, Fabio Fazio, Stefano, Ascanio Celestini, Teresa Mannino. Sono solo alcuni degli ospiti delladi unper. Grazie ad un’idea e all’organizzazione della casa di produzione cinematografica Groenlandia (Il primo re, Veloce come il vento, Smetto quando voglio) venerdì 10 dicembre alle 21 presso il teatro Duse di Genova si svolgerà un importante incontro dedicato altore italiano sequestrato, torturato e ucciso a Il Cairo nel gennaio del 2016. Una grande chiamata collettiva per rilanciare ladella verità e per far ripartire uncancellato lo scorso ottobre 2021, ora in attesa che il gup notifichi ...

