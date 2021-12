Fuga di gas in casa, morti due uomini: lavoravano per una ditta boschiva (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due uomini sono morti questa mattina nel potentino a Brienza, in località Monte: il decesso, secondo quanto appreso dall'ANSA, sarebbe stato causato da una Fuga di gas all'interno della casa, alla ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Duesonoquesta mattina nel potentino a Brienza, in località Monte: il decesso, secondo quanto appreso dall'ANSA, sarebbe stato causato da unadi gas all'interno della, alla ...

Advertising

emergenzavvf : #Cuneo, nel primo pomeriggio intervento dei #vigilidelfuoco a Frabosa Soprana per una probabile fuga di monossido d… - barinewstv : Fuga di gas in un appartamento, due morti a Brienza. A lanciare l’allarme i colleghi che li aspettavano sul posto... - leggoit : Fuga di gas in casa, morti due uomini: lavoravano per una ditta boschiva - Trmtv : Fuga di gas in casa, due morti nel Potentino - Radio1Rai : ??#Potenza Fuga di gas in un'abitazione a #Brienza. Morti due uomini di nazionalità romena, operai di una ditta bosc… -