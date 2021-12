Fine ingloriosa dell'ex Embraco: in arrivo i licenziamenti collettivi (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Approvata oggi dal Ministro Lavoro la proroga del programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, dal 23/07/2021 al 31/12/2021, per i lavoratori della Embraco (ventures in fallimento)». Lo annunciò con un tweet il 3 agosto Andrea Orlando, come fosse un successo da festeggiare. Servì un decreto ad hoc per una cassa integrazione straordinaria che non si poteva avere essendo già in deroga, ma fu giustificata dal ministro con il tempo minimo necessario per trovare, dopo tre anni dall’ultimo giorno di lavoro, una soluzione: «il governo sta assumendo delle misure che affronteranno in modo strutturale le condizioni di queste realtà che hanno avuto ritardi nei processi di reindustrializzazione, per questo motivo avranno qualche mese in più per provare a ripartire”. Questi mesi in più sono passati, e ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Approvata oggi dal Ministro Lavoro la proroga del programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, dal 23/07/2021 al 31/12/2021, per i lavoratori(ventures in fallimento)». Lo annunciò con un tweet il 3 agosto Andrea Orlando, come fosse un successo da festeggiare. Servì un decreto ad hoc per una cassa integrazione straordinaria che non si poteva avere essendo già in deroga, ma fu giustificata dal ministro con il tempo minimo necessario per trovare, dopo tre anni dall’ultimo giorno di lavoro, una soluzione: «il governo sta assumendoe misure che affronteranno in modo strutturale le condizioni di queste realtà che hanno avuto ritardi nei processi di reindustrializzazione, per questo motivo avranno qualche mese in più per provare a ripartire”. Questi mesi in più sono passati, e ...

