Federica Panicucci, l’annuncio che sbugiarda Mediaset: la verità resta un mistero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Federica Panicucci ha fatto un inaspettato annuncio nel corso di Mattino5: le sue parole mettono sotto una cattiva luce la stessa Mediaset. La conduttrice Federica Panicucci (screenshot Mediaset)In casa Mediaset rischia di scatenarsi il caos nelle prossime ore a causa della conduttrice Federica Panicucci. La storica padrona di casa di Mattino5 si è lasciata andare ad un annuncio particolare che non coincide però con l’ultimo comunicato della rete televisiva in merito alla programmazione televisiva delle prossime settimane. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Pio e Amedeo, la telefonata è finalmente arrivata: obiettivo 2022 La conduttrice questa mattina ha annunciato al suo pubblico che, dopo la pausa per il Natale, lei sarà ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha fatto un inaspettato annuncio nel corso di Mattino5: le sue parole mettono sotto una cattiva luce la stessa. La conduttrice(screenshot)In casarischia di scatenarsi il caos nelle prossime ore a causa della conduttrice. La storica padrona di casa di Mattino5 si è lasciata andare ad un annuncio particolare che non coincide però con l’ultimo comunicato della rete televisiva in merito alla programmazione televisiva delle prossime settimane. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Pio e Amedeo, la telefonata è finalmente arrivata: obiettivo 2022 La conduttrice questa mattina ha annunciato al suo pubblico che, dopo la pausa per il Natale, lei sarà ...

Advertising

ParliamoDiNews : Federica Panicucci: `Torno il 10 gennaio`, ma Mediaset la smentisce. Grosso caso in azienda – Libero Quotidiano… - fede_panicucci : RT @mattino5: La conduttrice ha annunciato che lascerà la trasmissione a @CescoV per altri impegni e annuncia: 'Tornerò a gennaio' #mattino… - AndreaParre87 : Per settimane si è parlato di Federica #Panicucci destinata a un addio certo a #Mattino5 da gennaio, per nuovi prog… - infoitcultura : È la coda chic di Federica Panicucci l’ispirazione per l’hair look delle feste - 95_addicted : RT @MasterAb88: CLAMOROSO FEDERICA PANICUCCI CONFERMATISSIMA A #mattino5. Torna regolarmente dopo le feste, lunedì 10 gennaio Ciaone a C… -