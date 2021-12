EuroJackpot | l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi venerdì 10 dicembre 2021

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La seconda estrazione del mese didell’fornirà ai tanti giocatori sparsi per il nostro continente di andare a caccia dei ricchi premi messi in palio dalla lotteria. In occasione del secondo weekend ditorna infatti una nuova estrazione dell’proprio10. La nuova estrazionedel gioco si terrà come sempre a partire dalle ore 21:00 di questa sera e sarà effettuata sempre da Helsinki, capitale finlandese da dove ripartono i sogni dei giocatori a caccia del Jackpot da 57 milioni di euro. Scopri i risultati dela partire da qualche minuto dopo su The Social Post.: i dati ...