Drammatico incidente in Messico, strage di migranti in un camion (Di venerdì 10 dicembre 2021) Drammatico incidente stradale in Messico, nel Chiapas, vicino al confine con il Guatemala: una cinquantina di migranti sono rimasti uccisi vicino alla capitale regionale Tuxtla Gutierrez, un'altra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021)stradale in, nel Chiapas, vicino al confine con il Guatemala: una cinquantina disono rimasti uccisi vicino alla capitale regionale Tuxtla Gutierrez, un'altra ...

Advertising

fanpage : Terribile tragedia in Messico, un camion si ribalta, muoiono oltre 50 migranti - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Terribile tragedia in Messico, un camion si ribalta, muoiono oltre 50 migranti - infoitestero : Camion con a bordo decine di migranti si ribalta, più di 50 morti: il drammatico incidente in Messico - MariaAversano1 : RT @fanpage: Terribile tragedia in Messico, un camion si ribalta, muoiono oltre 50 migranti - a70199617 : RT @fanpage: Terribile tragedia in Messico, un camion si ribalta, muoiono oltre 50 migranti -