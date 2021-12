Difficile arrivare a Nandez: il Napoli punta un altro calciatore per il mercato di gennaio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giornalista Francesco Marolda ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli ha giocato con i suoi “reduci” ma nonostante le assenze ha vinto giocando bene, più che di cuore. Il Napoli sta dimostrando di avere più alternative, ieri hanno tutti fatto un’ottima prestazione eccetto solo Lozano forse, questo è confortante”. FOTO: Getty – Nandez Cagliari Il giornalista si è lasciato poi ad alcune opinioni sulle voci di mercato che circolano nelle ultime ore: “Dalle notizie che ho io Nandez difficilmente si muoverà da Cagliari, la squadra sarda ha bisogno di rimanere in Serie A e non può cedere una pedina così importante. Più che altro mi risulta che il Napoli si stia muovendo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giornalista Francesco Marolda ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: “Ilha giocato con i suoi “reduci” ma nonostante le assenze ha vinto giocando bene, più che di cuore. Ilsta dimostrando di avere più alternative, ieri hanno tutti fatto un’ottima prestazione eccetto solo Lozano forse, questo è confortante”. FOTO: Getty –Cagliari Il giornalista si è lasciato poi ad alcune opinioni sulle voci diche circolano nelle ultime ore: “Dalle notizie che ho iodifficilmente si muoverà da Cagliari, la squadra sarda ha bisogno di rimanere in Serie A e non può cedere una pedina così importante. Più chemi risulta che ilsi stia muovendo ...

