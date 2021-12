Calenda: "No al progetto centrista con Renzi, non condivido nulla" (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Io e Renzi possiamo coesistere. Abbiamo governato per molti anni. Solo che io non condivido, come ho detto molte volte, il modo di fare politica di Renzi.Non condivido che ci si allei alle ultime elezioni in 23 Comuni con il Movimento 5 Stelle e poi si dica ‘mai coi 5 Stelle’, non condivido che si possa fare politica con Cuffaro e Micciché in Sicilia, non penso che questa sia la mia politica. Poi massimo rispetto per quello che lui sta facendo con Toti, Brugnaro eccetera. Ma lo ripeto: quello è un progetto centrista. Io non sono interessato, noi non siamo interessati a un progetto centrista”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Bologna per lanciare il congresso del partito che vede come candidato a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Io epossiamo coesistere. Abbiamo governato per molti anni. Solo che io non, come ho detto molte volte, il modo di fare politica di.Nonche ci si allei alle ultime elezioni in 23 Comuni con il Movimento 5 Stelle e poi si dica ‘mai coi 5 Stelle’, nonche si possa fare politica con Cuffaro e Micciché in Sicilia, non penso che questa sia la mia politica. Poi massimo rispetto per quello che lui sta facendo con Toti, Brugnaro eccetera. Ma lo ripeto: quello è un. Io non sono interessato, noi non siamo interessati a un”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a Bologna per lanciare il congresso del partito che vede come candidato a ...

