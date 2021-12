Beatrice e Pippa | un cappotto per due al concerto di Natale

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Le due donne si sono presentate all'evento a Westminster Abbey con un capospalla, diverso solo per qualche dettaglio oltre che per il colore, firmato The Fold. Si tratta di un brand fondato da una donna che vuole promuovere l'empowerment femminile in un mondo dominato da uomini