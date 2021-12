“Basta, vado via”. GF Vip, non c’è pace per Signorini: un altro concorrente prepara le valigie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ‘GF Vip 6’ sta vivendo momenti che definire incandescenti è quasi un eufemismo. I concorrenti non hanno ancora saputo ufficialmente che il reality show proseguirà oltre la data del 13 dicembre, indicata inizialmente come tappa finale del programma. Ma ormai lo hanno capito tutti, visto che siamo davvero ad un passo dal giorno fatidico. E un altro vippone ha annunciato l’intenzione di abbandonare il programma prima quindi dell’arrivo delle festività di Natale. Parole chiarissime, che sono rimbombate all’interno del ‘GF Vip 6’. Ha voluto parlarne apertamente con la sua compagna di avventura, con la quale si era in un primo momento avvicinato notevolmente, tanto da far ipotizzare la nascita di una storia d’amore, ma poi c’è stato un repentino allontanamento e ora lui ha preso la decisione definitiva di mollare la presa e forse di lasciare anche il programma di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ‘GF Vip 6’ sta vivendo momenti che definire incandescenti è quasi un eufemismo. I concorrenti non hanno ancora saputo ufficialmente che il reality show proseguirà oltre la data del 13 dicembre, indicata inizialmente come tappa finale del programma. Ma ormai lo hanno capito tutti, visto che siamo davvero ad un passo dal giorno fatidico. E unvippone ha annunciato l’intenzione di abbandonare il programma prima quindi dell’arrivo delle festività di Natale. Parole chiarissime, che sono rimbombate all’interno del ‘GF Vip 6’. Ha voluto parlarne apertamente con la sua compagna di avventura, con la quale si era in un primo momento avvicinato notevolmente, tanto da far ipotizzare la nascita di una storia d’amore, ma poi c’è stato un repentino allontanamento e ora lui ha preso la decisione definitiva di mollare la presa e forse di lasciare anche il programma di ...

