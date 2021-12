Assassin’s Creed Valhalla disponibile a 17€ su Stadia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Solo su Stadia, per le prossime 24 ore, Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile a soli 17€. Questo grazie alla nuova iniziativa promossa negli scorsi giorni sui canali ufficiali. Il 7 Dicembre Stadia ha infatti creato un sondaggio su Twitter dove gli utenti hanno potuto scegliere il prossimo sconto sulla piattaforma. E con il 70% delle preferenze il titolo scelto è stato Assassin’s Creed Valhalla, che ha avuto la meglio su Far Cry 5. Vi ricordiamo inoltre che da poco Ubisoft ha annunciato che il 13 Dicembre ci saranno novità su questo gioco, quindi state sintonizzati per tutte le novità! L'articolo proviene da Google Stadia Italia. Leggi su g-stadia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Solo su, per le prossime 24 ore,saràa soli 17€. Questo grazie alla nuova iniziativa promossa negli scorsi giorni sui canali ufficiali. Il 7 Dicembreha infatti creato un sondaggio su Twitter dove gli utenti hanno potuto scegliere il prossimo sconto sulla piattaforma. E con il 70% delle preferenze il titolo scelto è stato, che ha avuto la meglio su Far Cry 5. Vi ricordiamo inoltre che da poco Ubisoft ha annunciato che il 13 Dicembre ci saranno novità su questo gioco, quindi state sintonizzati per tutte le novità! L'articolo proviene da GoogleItalia.

