Ancora guai in casa Rai: le ultimissime da Viale Mazzini (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rai, capitolo Tg1: Monica Maggioni voleva presentare al più presto il piano editoriale e pensava già al 16 dicembre come deadline ma dovrà attendere: i piani editoriali delle testate si presenteranno tutti a gennaio. Nessuno escluso. Insomma a ridosso delle elezioni del Quirinale. Ma perché questo stop improvviso giunto direttamente dal settimo piano di Viale Mazzini, cioè dall’Ad Fuortes? Perché l’amministratore delegato vuole che tutte le caselle combacino perfettamente e soprattutto vuole accontentare tutti. Quindi sarebbe stato un problema fare subito il piano editoriale con le relative nomine dei vicedirettori del Tg1 adesso e non anche quelle delle altre testate. Molti “vice” rischiavano di restare a bocca asciutta ed in attesa di poltrona. Con le conseguenti polemiche partitiche. Meglio quindi accorpare tutte le nomine dei vice a gennaio così ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rai, capitolo Tg1: Monica Maggioni voleva presentare al più presto il piano editoriale e pensava già al 16 dicembre come deadline ma dovrà attendere: i piani editoriali delle testate si presenteranno tutti a gennaio. Nessuno escluso. Insomma a ridosso delle elezioni del Quirinale. Ma perché questo stop improvviso giunto direttamente dal settimo piano di, cioè dall’Ad Fuortes? Perché l’amministratore delegato vuole che tutte le caselle combacino perfettamente e soprattutto vuole accontentare tutti. Quindi sarebbe stato un problema fare subito il piano editoriale con le relative nomine dei vicedirettori del Tg1 adesso e non anche quelle delle altre testate. Molti “vice” rischiavano di restare a bocca asciutta ed in attesa di poltrona. Con le conseguenti polemiche partitiche. Meglio quindi accorpare tutte le nomine dei vice a gennaio così ...

Advertising

JJ1897JJ : RT @Boboj29: Alzi la mano chi oltre a pensare che questa persona sia un coglione sia anche una persona manesca 'Ancora guai per Enrico Va… - zlatanradu : RT @Boboj29: Alzi la mano chi oltre a pensare che questa persona sia un coglione sia anche una persona manesca 'Ancora guai per Enrico Va… - AntonioFaleo53 : @elio_vito Nonostante i guai che ha combinato questo signore continua ad avere ancora tanta credibilità. Solo da noi succedono queste cose. - Giovann14793883 : RT @Boboj29: Nuovi guai per Enrico Varriale, un’altra donna lo accusa di maltrattamenti: “sono vittima di gelosia” Ancora problemi per il g… - ExiledRomanista : @APACHE36695535 ..2/ si; 2. i sanguigni, ancora più i Core de Roma, a volte +fumo che arrosto, hanno un posto privi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora guai Albissola, da sabato obbligo di mascherina all'aperto in alcune zone della città ...post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Savona Ancora ... nei guai due ragazzi di 30 anni Posted on 18 Marzo 2020 18 Marzo 2020 Author Redazione Sono giorni ...

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN/ Diretta tv: attenti a Messias e Deulofeu ... ma sabato sera anche il collega è nei guai: infatti, Samir è squalificato ma rischia di non essere ... e ovviamente al centro dello schieramento avremo ancora Fikayo Tomori in sostituzione di Simon ...

Ancora guai in casa Rai: le ultimissime da Viale Mazzini TPI Ancora guai in casa Rai: le ultimissime da Viale Mazzini Intanto, a viale Mazzini continuano a puntare il dito su Striscia La Notizia ed in modo particolare sui servizi messi in campo da Pinuccio nell’ormai consueta rubrica Rai Scoglio 24 dove si fanno emer ...

Finti contratti, telecamere e lavoratori senza permessi di soggiorno: aziende nei guai Task force di ispettori del lavoro in campo: sette i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Al vaglio ipotesi di sfruttamento lavorativo ...

...post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Savona... neidue ragazzi di 30 anni Posted on 18 Marzo 2020 18 Marzo 2020 Author Redazione Sono giorni ...... ma sabato sera anche il collega è nei: infatti, Samir è squalificato ma rischia di non essere ... e ovviamente al centro dello schieramento avremoFikayo Tomori in sostituzione di Simon ...Intanto, a viale Mazzini continuano a puntare il dito su Striscia La Notizia ed in modo particolare sui servizi messi in campo da Pinuccio nell’ormai consueta rubrica Rai Scoglio 24 dove si fanno emer ...Task force di ispettori del lavoro in campo: sette i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Al vaglio ipotesi di sfruttamento lavorativo ...