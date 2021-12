X Factor 2021 | ecco chi è il vincitore della quindicesima edizione

Leggi su zon

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa sera, 9 dicembre, è andata onda la finalissima di X: tre manche per decretare il. Ospiti Maneskin e Coldplay Si è chiuso il sipario sulladi X. In scena questa sera, giovedì 9 dicembre, il talent show targato Sky che ha decretato il. Sono stati quattro i concorrenti in lizza per il premio finale, uno per ogni giudice (Baltimora per la squadra di Hell Raton, Bengala Fire per Manuel Agnelli, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma). Ad eleggere il, live dal Mediolanum Forum di Assago, è stato il conduttore Ludovico Tersigni. Tre manche prima di eleggere ilLa finalissima di Xsi è articolata in 3 manche. Al termine di ciascuna, il ...