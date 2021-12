Violenza sessuale nei confronti di una coetanea, nei guai 19enne sannita (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della 2ª Sezione della locale Squadra Mobile, competente in materia di reati sessuali, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un diciannovenne della provincia di Benevento, ritenuto gravemente indiziato del delitto di Violenza sessuale nei confronti di una coetanea. Le indagini, avviate tempestivamente dalla Polizia di Stato a seguito della denuncia della parte offesa, hanno consentito di raggiungere gravi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della 2ª Sezione della locale Squadra Mobile, competente in materia di reati sessuali, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, neidi un diciannovenne della provincia di Benevento, ritenuto gravemente indiziato del delitto dineidi una. Le indagini, avviate tempestivamente dalla Polizia di Stato a seguito della denuncia della parte offesa, hanno consentito di raggiungere gravi ...

stanzaselvaggia : C’era questa notizia fresca fresca ma forse interessa meno: dieci sacerdoti prosciolti dall’accusa di violenza sess… - LiaCapizzi : Sospesi tutti i tornei in Cina Il capo del tennis femminile Steve Simon non indietreggia: 'Non posso far gareggiar… - Agenzia_Ansa : Fermati due uomini peer violenza sessuale nel Varesotto. Sono accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due… - Nebrodinotizie : Il pm Alice Parialò aveva chiesto la condanna a 8 anni per l'uomo ma il Tribunale di Patti ha accolto le tesi difen… - Marko_Morandi : RT @VittorioSgarbi: Usiamo le giuste parole. -