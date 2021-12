Uomini e Donne, Gemma si “libera” di Isabella ed esulta: “Ho vinto io…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a dei colpi di scena che riguarderanno soprattutto il trono over della trasmissione Nello specifico, vedremo che Isabella Ricci abbandonerà lo studio di Maria De Filippi in quanto uscirà dal programma insieme ad un cavaliere di nome Fabio. Questa dipartita farà tirare un sospiro di sollievo a Gemma che, infatti, non potrà fare a meno di esultare. Isabella Ricci lascia Uomini e Donne A Uomini e Donne le dinamiche più movimentate fanno sempre parte del trono over, almeno fino a questo momento. A rendersi spesso protagoniste di teatrini esilaranti in questo periodo sono state soprattutto Isabella Ricci e Gemma Galgani. Tra le due ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle prossime puntate diassisteremo a dei colpi di scena che riguarderanno soprattutto il trono over della trasmissione Nello specifico, vedremo cheRicci abbandonerà lo studio di Maria De Filippi in quanto uscirà dal programma insieme ad un cavaliere di nome Fabio. Questa dipartita farà tirare un sospiro di sollievo ache, infatti, non potrà fare a meno dire.Ricci lasciale dinamiche più movimentate fanno sempre parte del trono over, almeno fino a questo momento. A rendersi spesso protagoniste di teatrini esilaranti in questo periodo sono state soprattuttoRicci eGalgani. Tra le due ...

