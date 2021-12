Ultime Notizie Roma del 09-12-2021 ore 10 | 10

(Di giovedì 9 dicembre 2021)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Italia raggiunge i 100 milioni di dosi di vaccino somministrati base dati diffusi dal governo dodges ieri inoculati sono stati 99 milioni 700mila 722 una cifra che rende l’obiettivo questione di ore stando anche alla media quotidiana di questesettimane nel dettaglio le persone che hanno ricevuto almeno una dose Sono 47 milioni 487646 pari al 87,91% della popolazione over 12 a completare il ciclo sono stati né 45830202 84,86% della popolazione over 12 volano anche le dosi booster nella sola giornata del 7 dicembre sono state 441000 per un totale di3 milioni 609 mila 29 dosi Intanto i dati sull’ epidemia Secondo l’aggiornamento di ieri 8 dicembre sull’andamento della pratica in Italia le24 ore si sono registrati 17959 nuovi casi ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 17.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - MaggioreSimona : RT @Corriere: «In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron entro un mese» - LiveGPit : Le ultime notizie dal mondo delle ruote coperte con un occhio particolare per GT World Challenge, IMSA WeatherTech… -

