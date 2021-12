Tragedia per Nick Cannon: suo figlio di 5 mesi morto per un tumore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nick Cannon, famoso rapper, attore e presentatore statunitense (da noi noto soprattutto per essere l’ex marito di Mariah Carey nonché padre dei suoi gemelli) ha confessato in lacrime martedì, durante il suo show The Nick Cannon Show di aver perso suo figlio Zen, di appena 5 mesi, a causa di un tumore al cervello. Nick ha confessato disperato, davanti alle telecamere, che il piccolo è morto domenica, dopo aver sofferto per due mesi, e dopo il rapido aggravarsi delle condizioni durante il week end del Ringraziamento. Cannon ha trascorso l’ultimo fine settimana con lui e la mamma Alyssa Scott sulla spiaggia della California, come dimostrano le foto e il video che ha postato sul suo account Instagram e che ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 dicembre 2021), famoso rapper, attore e presentatore statunitense (da noi noto soprattutto per essere l’ex marito di Mariah Carey nonché padre dei suoi gemelli) ha confessato in lacrime martedì, durante il suo show TheShow di aver perso suoZen, di appena 5, a causa di unal cervello.ha confessato disperato, davanti alle telecamere, che il piccolo èdomenica, dopo aver sofferto per due, e dopo il rapido aggravarsi delle condizioni durante il week end del Ringraziamento.ha trascorso l’ultimo fine settimana con lui e la mamma Alyssa Scott sulla spiaggia della California, come dimostrano le foto e il video che ha postato sul suo account Instagram e che ...

