Roma | l' assessore ai rifiuti Alfonsi chiede di non incartare i regali di Natale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) "Carini, non incartate idi". L'appello, secondo quanto riporta Il Messaggero, è dell'assessora aiSabrinain vista della feste. E cade adesso, quando mancano sempre meno giorni alla promessa del sindaco Roberto Gualtieri. Che prima ha detto: "sarà pulita entro". E poi, dopo qualche settimana, si è corretto: "La città sarà più pulita di come l'abbiamo trovata". E dunque meno sporca. E allora eccocon un appello di civiltà, dice lei. Gli imballaggi dei pacchi inquinano e sono ingombranti, sostiene l'assessora del Pd, e dunque tocca farne a meno. Da qui l'appello strampalato di chi non riesce a pulire le strade pubbliche e allora entra nelle case deini.

Il Foglio

Intervenuto ieri dal nuovo hub vaccinale dell'Auditorium – Parco della Musica di Roma, l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha ...
Alla vigilia delle feste arriva l'appello strampalato della componente della giunta Gualtieri. Tutto per cercare di rispettare la promessa di una capitale "più pulita di come l'abbiamo trovata" ...