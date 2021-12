Roma, ecco l’ennesima notizia che farà infuriare Mourinho (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora problemi per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Contro il CSKA Sofia esce per infortunio dopo nemmeno 16? in campo. La sfortuna continua a perseguitare Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, da diverso tempo al centro di guai fisici, è stato costretto ad uscire anche questa sera. Nel match di Conference League contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora problemi per il centrocampista dellaNicolò Zaniolo. Contro il CSKA Sofia esce per infortunio dopo nemmeno 16? in campo. La sfortuna continua a perseguitare Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della, da diverso tempo al centro di guai fisici, è stato costretto ad uscire anche questa sera. Nel match di Conference League contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

NicolaPorro : ?? Prima è salito sulla fontana a #Roma, poi nell'acqua gelida s'è scagliato tutto #nudo contro gli agenti: ecco l'i… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaInter ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - 3nat34 : #Roma, in vendita la #villa di #AnnaMagnani: ecco la dimora tra il Colosseo e le Terme di Caracalla - siamo_la_Roma : ?? La #Roma batte il #CskaSofia (2-3) ?? E passa da prima nel girone ?? Ecco le pagelle di Siamolaroma #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ecco Napoli e Roma vincono per 3 - 2: Mourinho agli ottavi, Spalletti ai sedicesimi ...fase a gironi di Europa e Conference LeagueConcluse le sfide Napoli - Leicester e Cska Sofia - Roma ... Poi, però, ecco la rimonta inglese in poco più di cinque minuti con Evans e Dewsbury Hall. Ma a ...

Roma, le possibili avversarie agli ottavi di Conference League Ecco quali squadre potrebbe affrontare la Roma nel prossimo impegno ...

Ecco Abraham, il nuovo “bello di notte” CSKA SOFIA ROMA ABRAHAM – Con 6 gol in 6 gare di Conference League, Tammy Abraham si conquista la palma di capocannoniere di coppa della Roma. E’ lui il nuovo “bello di notte”, il goleador delle ...

Mourinho: “Presi gol inaccettabili. Mayoral? Una delle pochissime cose che mi sono piaciute” Il tecnico giallorosso si presenta ai microfoni di Sky Sport per analizzare la gara contro il CSKA Sofia Il tecnico giallorosso Josè Mourinho, nel post gara, si presenta ai microfoni di Sky Sport per ...

